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21:30   6 Июня 2018
Россия
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Поклонская: Не Ефремову решать судьбу Крымского моста и трех миллионов крымчан

Поклонская: Не Ефремову решать судьбу Крымского моста и трех миллионов крымчан

Бывший прокурор республики Крым, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала заявление актера Михаила Ефремова о том, что можно было бы отдать Украине Крымский мост.

Такую идею Михаил Ефремов высказал в ходе интервью Юрию Дудю, предположив, что, отдав Крымский мост, Россия могла бы «помириться с Украиной.

«Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть, Крым простят», - заявил актер, отметив, что Россия должна разбираться с Украиной при помощи денег.

Комментируя предложение актера, Наталья Поклонская заявила, что не «этому человеку» заниматься политикой и принимать решения, касающиеся судьбы трехмиллионного населения Крыма и Севастополя. По словам Поклонской на полуострове подобные высказывания воспринимают, как пустую и глупую трескотню человека, не понимающего смысла таких слов, как «порядочность», «честь» и «Родина».

Поклонская: Не Ефремову решать судьбу Крымского моста и трех миллионов крымчан

Заявление Михаила Ефремова о Крымском мосте решительно осудили и другие политические и общественные деятели России. 

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Автор: Александр Люблинский
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