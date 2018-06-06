Чичерина не выступит на ЧМ-2018 по решению FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) решила, что российская певица Юлия Чичерина не станет выступать на фестивале болельщиков. В организации считают, что певица исполняет песни военного толка.

По информации некоторых источников, FIFA недовольна активной поддержкой Чичериной самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил паблик Mash. У Юлии и ее мужа есть гражданство ЛНР, выданное МВД республики.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. В первый день соревнований сборная России встретится с футболистами Саудовской Аравии.