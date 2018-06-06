Орешкин готовит «блок непопулярных решений»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о подготовке ведомством блока непопулярных решений, заявила депутат Госдумы Татьяна Цыбизова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как передает агентство с ее слов, сроки принятия этих решений и их направление глава МЭР пока не озвучил.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа может стартовать уже в 2019 году. Она отметила также, что пенсионная система многопланова, поскольку затрагивает различные темы: досрочные пенсии, обычные пенсии, тему пенсионного возраста.