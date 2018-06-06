Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Претендентов на кресло главы множество, как и идей по преобразованию столицы. Но эксперты уверены, что в избирательных списках окажутся далеко не все.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. В минувшую субботу дату одобрила Мосгордума, объявив избирательную кампанию открытой.

О своем намерении участвовать уже объявил действующий градоначальник Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, теперь уже бывший сотрудник избирательного штаба Ксении Собчак – журналист Антон Красовский, председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин. Последнюю можно легко перепутать «Зелеными». Есть и такая экологическая партия в столице. От нее на выборы пойдет летчик-космонавт Сергей Ревин.

Пришли к согласию яблочники. На праймериз демократической партии победил Яков Якубович, но позже снялся и уступил право баллотироваться коллеге Сергею Митрохину. Неожиданным стало выдвижение бизнесмена Германа Стерлигова – известного поборника православных традиций и изготовителя самого дорогого в России хлеба. От КПРФ поборется за пост градоначальника экс-депутат Госдумы Вадим Кумин. Эсеры бросают в бой главу Таганского округа Илью Свиридова. ЛДПР пока раздумывает.

Что известно о программах кандидатов

Илья Яшин утверждает, что идет на выборы «остановить Собянина и Единую Россию», изменить систему и развернуть город лицом к людям». Самовыдвиженца не устраивает сложившаяся система взаимоотношений муниципалитетов и исполнительной власти.

Представителя ЛГБТ-сообщества Антона Красовского беспокоит работа полиции, моральный облик священников, квалификация таксистов и врачей, а также журналист желает видеть в своем городе гей-парады.

Закондырина волнует экологическая обстановка в столице. Представитель «Альянса Зеленых» хочет развивать инфраструктуру для электротранспорта, вывести за черту города вредные предприятия и снизить уровень шума.

Сергей Митрохин ратует за систему обратной связи между москвичами и городской властью, бескомпромиссную борьбу с коррупцией, расширение полномочий местного самоуправления.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позиционирует Вадима Кумина, как опытного управленца. Объясняет, что Кумин занимался «крупными проблемами в промышленности», работал в столичном парламенте и способен предложить «альтернативную программу».

Свиридов считает основным пунктом своей программы «Это город наш с тобой» передачу полномочий на места и ликвидацию закрытой системы московских департаментов.

Сергей Ревин от «Зеленых» (не путать с «Альянсом Зеленых») выступает за «научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений, а также установку комплексов по лазерной сортировке мусора».

Разительно отличается программа господина Стерлигова. Православный коммерсант планирует за четыре года уместить столицу в Садовое кольцо и сократить число жителей до миллиона человек. Землю, стройматериалы, скотину, семена, транспорт и подъемные обещает за счет городского бюджета.

На сайте Дмитрия Гудкова о планах по обустройству Москвы не сообщается. Опубликованы лишь тезисы из федеральной программы политика.

Что обо всем, об этом думают эксперты

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев условно делит упомянутую компанию на представителей системной и несистемной оппозиции. У первых пройти муниципальный фильтр – процедуру сбора подписей мундепов для выдвижения – шансов больше, полагает эксперт.

«Вся эта разношерстная компания рассчитывает, что в состоянии заставить власти, депутатов, мэра различным шантажом, насильно поставить подписи за какую-то из их кандидатур. Дескать, во имя демократии. Это шантаж меньшинств – от сексуальных до либеральных. По большому счету они шантажируют общество. Мы видим, чем это кончается по Украине. Вся эта практика опасна и ясно, что власть на это не пойдет».

Авторитетными силами, представляющие значительную часть общества, собеседник «ПС» называет партию «Яблоко». У демократов в Москве большое количество сторонников, говорит Матвейчев и не исключает, что мундепы «скрипя сердцем» яблочников на выборы пустят. Аналогично с эсерами, ЛДПР и КПРФ.

«Для всех для них найдутся депутаты, которые поставят из принципа подписи. Я думаю, будет поощрять их и мэр Москвы Собянин. Если же говорить про несистемную оппозицию, которая наплевательски относилась к москвичам, к общественному порядку, провоцировала людей на несогласованные митинги, то давать им голоса и превращать выборы фарс никто не будет», - рассуждает эксперт.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин несистемную оппозицию тоже в расчет не берет. Уверен, что надежды кандидатов от непарламентских фракций на подписи единороссов наивны, а мэрия помогать никому не обязана.