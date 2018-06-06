Мэр Москвы выделил Музею современного искусства 20-миллионный грант

​​​​​​Мэр российской столицы Сергей Собянин выделил Московскому Музею современного искусства грант в размере 20 миллионов рублей на приобретение современных произведений искусства: живописи, инсталляции, скульптуры и графики.

«Москва стремится быть городом, открытым для художников, артистов, музыкантов всех жанров и направлений», - заявил градоначальник, посетив в среду Музей современного искусства в Москве.

Кроме того, Собянин посетил новый музейный образовательный центр и пообщался с молодыми художниками, с которыми обсудил предложение возродить традицию проведения регулярных выставок московских современных живописцев.