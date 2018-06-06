Столичный арт-кластер может быть перенесен из ЦДХ в Гостиный двор — Собянин

В ходе встречи с молодыми художниками в столичном музее современного искусства мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею переноса арт-кластера из Центрального дома художника (ЦДХ) в Гостиный двор. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В материалах пресс-службы говорится, что в ходе встречи обсуждались вопросы развития культурного пространства Москвы. В частности, мэр поддержал предложения о переносе арт-кластера (галереи художников) из ЦДХ на площади Гостиного двора. Необходимость в переезде возникла после решения столичной администрации передать помещения ЦДХ Третьяковской галерее.

Также градоначальник распорядился подготовить предложения о создании системы микрогрантов для молодых художников, для помощи в реализацию их творческих замыслов.