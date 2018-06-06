Кадыров поздравил россиян с Днем русского языка

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил граждан РФ с Днем русского языка.

Политик отметил, что русский язык является одним из богатейших в мире, его красоту «воспевали» множество классиков. Писатель Александр Пушкин внес большой вклад в развитие языка, напомнил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что нельзя «быть настоящим патриотом» России без бережного отношения к родному языку. Долг граждан страны — сохранить это знание и передавать его «из поколения в поколение».

День русского языка отмечается 6 июня. Праздник утвердили в ООН в 2010 году, в РФ — в 2011-м.