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20:57   6 Июня 2018
Россия
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Кадыров поздравил россиян с Днем русского языка

Кадыров поздравил россиян с Днем русского языка

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил граждан РФ с Днем русского языка.

Политик отметил, что русский язык является одним из богатейших в мире, его красоту «воспевали» множество классиков. Писатель Александр Пушкин внес большой вклад в развитие языка, напомнил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что нельзя «быть настоящим патриотом» России без бережного отношения к родному языку. Долг граждан страны — сохранить это знание и передавать его «из поколения в поколение».

День русского языка отмечается 6 июня. Праздник утвердили в ООН в 2010 году, в РФ — в 2011-м.

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Автор: Олег Королев
#россия #кадыров #политика #общество #день русского языка
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