Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области
Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

 Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области
Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

 Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи
20:54   6 Июня 2018
Весь мир
43

Мэй: Великобритания останется привержена СВПД, пока Тегеран соблюдает свои обязательства

Мэй: Великобритания останется привержена СВПД, пока Тегеран соблюдает свои обязательства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, при каких условиях страна сохранит приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, из которого ранее – в мае текущего года – вышли США.

В частности, по словам Мэй, Великобритания будет привержена соглашению по иранскому атому ровно до тех пор, пока Тегеран выполняет взятые на себя в рамках сделки обязательства. Заявление Терезы Мэй в среду приводит издание The Guardian.

«Наряду с Францией и Германией Соединенное Королевство продолжает считать, что это лучший способ предотвратить обретение Ираном ядерного оружия», - заявила британский премьер, в частности.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что представители Великобритании, Франции, ФРГ и Ирана достигли договоренности об активизации контактов друг с другом в рамках выполнения СВПО по иранскому атому.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #лондон #политика #тереза мэй #весь мир #тегеран #свпд #приверженность #иранская ядерная сделка #выполнение обязательств
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
2107
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
2686
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
108
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
68
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины