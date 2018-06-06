Мэй: Великобритания останется привержена СВПД, пока Тегеран соблюдает свои обязательства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, при каких условиях страна сохранит приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, из которого ранее – в мае текущего года – вышли США.

В частности, по словам Мэй, Великобритания будет привержена соглашению по иранскому атому ровно до тех пор, пока Тегеран выполняет взятые на себя в рамках сделки обязательства. Заявление Терезы Мэй в среду приводит издание The Guardian.

«Наряду с Францией и Германией Соединенное Королевство продолжает считать, что это лучший способ предотвратить обретение Ираном ядерного оружия», - заявила британский премьер, в частности.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что представители Великобритании, Франции, ФРГ и Ирана достигли договоренности об активизации контактов друг с другом в рамках выполнения СВПО по иранскому атому.