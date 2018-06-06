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20:34   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский министр финансов о своей возможной отставке: Завтра все услышите

Украинский министр финансов о своей возможной отставке: Завтра все услышите

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк прокомментировал сообщения о своей возможной отставке, заявив, что пока не менял свой рабочий график и сам ждет решения Верховной рады.

Заявление министра в среду вечером приводит Интерфакс-Украина.

«Завтра в Верховной раде вы всё услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным», - заявил он, в частности.

Также Данилюк рассказал, что в том случае, если его сместят с должности, временно исполнять обязанности министра финансов Украины будет Оксана Маркарова, которая в настоящее время является его первым заместителем.

Напомним: ранее в среду СМИ сообщили, что в Верховной Раде Украины в среду зарегистрировали проект постановления об отставке действующего министра финансов страны.

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Автор: Александр Люблинский
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