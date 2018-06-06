МИД РФ: Заявление Совбеза ООН — важный сигнал Киеву для выполнения «Минска-2»

Москва приветствует принятие заявления председателя Совета безопасности ООН по ситуации на востоке Украины. Оно пошлет важный международный сигнал Киеву для выполнения минских соглашений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

В дипведомстве отметили символичность того, что заявление Совбеза принято именно сейчас, когда Россия возглавляет Совет. В МИД подчеркнули важность того, что Совет указал на необходимость выполнения «Комплекса мер по выполнению минских соглашений», одобренного резолюцией СБ ООН 2202 более трех лет назад, и мер, согласованных «нормандским форматом» и контактной группой.

«Минский комплекс мер остается безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, — заявили в дипведомстве. — Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно исключительно мирным политико-дипломатическим путем, через прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР».

В Москве также выразили удовлетворение тем, что Совет Безопасности «переподтвердил резолюцию 2166, в которой четко прописаны критерии расследования крушения малайзийского рейса МН-17.