Красные могут повторить в столице белой России

На этот раз демократическим путем. Спустя век после прихода Колчака власть в Омске у эсеров, а через три месяца выборы. Коммунистам по силам победить, считают эксперты.

За три последних года омичи уже второй раз выбирают губернатора. Предыдущий Виктор Назаров подал в отставку, не досидев и половины срока. Сейчас он сидит в Совете Федерации от Заксобрания области, а его место в губернаторском кресле в ранге врио занял политик из Свердловской области – справедлировосс Александр Бурков. 9 сентября регион себе выберет нового главу, и не факт, что им станет кандидат от «Справедливой России».

Под предстоящие выборы уже изменили региональное законодательство. Теперь на должность губернатора могут претендовать не только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. В бюллетень можно попасть и без партийного билета. Самовыдвиженцы должны будут собрать 0,5% подписей всех зарегистрированных избирателей и пройти муниципальный фильтр, то есть предоставить 5% подписей депутатов и глав муниципальных образований, поддерживающих их кандидатуры. Те, кто выдвигается от политических партий, обязаны будут пройти лишь через фильтр.

Основной кандидат на пост губернатора области сегодня – справоросс Александр Бурков. Хоть он и не делал официального заявления, политологи считают, что Бурков на выборах сможет обойтись без партии и выступить как «кандидат из народа». Узнать мнение самого Буркова на этот счет не удалось. До конца апреля врио отдыхал, а потом в приемной «Политике Сегодня» заявили, что связаться с ним невозможно.

Первый замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов заверил агентство, что партия участвовать в выборах в Омской области будет в любом случае. С Бурковым или без. Эсеры рассматривают разные сценарии:

«Мы Буркова не бросим, но дальше будем руководствоваться интересами партии. Нам же надо победить», – объяснил Емельянов.

КПРФ до сих пор держит своих кандидатов в тайне.

«Официального решения пока нет. В скором времени начнем проявляться», – рассказал «Политике Сегодня» первый секретарь Омского областного комитета КПРФ Александр Кравец.

В местных СМИ обсуждаются кандидатуры бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Денисенко и второго секретаря омского обкома КПРФ Андрея Алехина. Кого же из них выдвинет партия – главная интрига предстоящей кампании.

Участвовать в выборах планируют и «Коммунисты России». Их региональный лидер Владимир Жуков готов лично составить конкуренцию кандидатам.

С правого фланга желание занять пост губернатора у лидера омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин. Сейчас его карьера на подъеме, а участие в выборах может повысить его узнаваемость.

По центру - пустота. Единороссы заверили, что в случае самовыдвижения Буркова, не будут выставлять кандидата. Но, партийное решение теоретически может оспорить депутат, представляющий Любинский одномандатный округ в Госдуме, Андрей Голушко, заявившись на выборы самовыдвиженцем. В последнее время организовывает встречи с главами и редакторами газет северных районов Омской области.

Предложение баллотироваться на пост губернатора приходило и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Предложил главред «Новой газеты – Регион» Георгий Бородянский. Но Ройзман ответил отказом:

«Ни мне, ни тем более Буркову там делать нечего – губернатором должен быть омич». По идее, Ройзман, конечно, прав, но будет тот, кому «тем более делать нечего», – опубликовал в Facebook ответ и комментарий Бородянский.

Кроме Буркова варягов среди вероятных кандидатов нет. Тот же депутат Денисенко, хоть и живет в Москве, но с жителями Омской области работает с 2007 года.

Вероятное самовыдвижение Буркова политологи воспринимают положительно.

«В нынешних условиях партия – это условность, – объясняет экс-глава департамента региональной политики Управления Президента России по внутренней политике, политолог Андрей Колядин, – Поэтому как вариант – выдвигаться как самовыдвиженец и рассчитывать на все электоральные среды: и партийные, и многоконфессиональные, и религиозные, и возрастные среды, рассчитывать, что за тебя проголосуют все».

Но насчет однозначности победы Буркова у экспертов возникают разногласия.

С одной стороны, не зря партия власти решила поддержать врио Омской области как ставленника президента муниципальными депутатами.

«Ни один его сильный конкурент через муниципальный фильтр не пройдет», – напомнил Колядин.

Исключение - коммунисты. Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний еще в апреле оценивал возможность преодолеть муниципальный фильтр в Омской области для своего кандидата высшим показателем - «уверенно». Компартия располагает в регионе 425 мундепами, это в 1,8 раза больше, чем необходимо, чтобы самостоятельно выдвинуть своего кандидата. Опыт борьбы также дарит надежду на победу. Кандидат от КПРФ Денисенко на губернаторских выборах 2015 года занял второе место с результатом в 28%, пропустив вперед лишь единоросса Назарова (55%). Эсеры в тех выборах не участвовали.

Популярность коммунистических идей в области подтвердил и результат Грудинина. На президентских выборах в Омской области он получил около 20% голосов - почти в два раза выше, чем в целом по России. Сам Грудинин ранее говорил, что в губернаторы, по крайней мере Подмосковья, не пойдет, потому что муниципальный фильтр КПРФ не пройдет. Но Омская область в случае фильтра является исключением.

Сражаться с любым коммунистом за голоса народа Буркову будет непросто. До сих пор далеко не во всех районах области знают о временном назначении Буркова, считает экс-сотрудник Администрации президента, а ныне профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Не будет так, что он вышел и все за него проголосовали», – уверен он.

Сегодня Омская область – единственный регион, начальник которого – справедливоросс. У эсеров уже был «единственный» губернатор. В 2013 году Константин Ильковский возглавил Забайкальский край, а через три года ему пришлось уйти в отставку. Кремль был крайне недоволен реализацией программы расселения ветхого жилья в его регионе.