Мы в соц.сетях:
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

 Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

 Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке
16:06   8 Июня 2018
Россия
272

Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

На этот раз демократическим путем. Спустя век после прихода Колчака власть в Омске у эсеров, а через три месяца выборы. Коммунистам по силам победить, считают эксперты.

За три последних года омичи уже второй раз выбирают губернатора. Предыдущий Виктор Назаров подал в отставку, не досидев и половины срока. Сейчас он сидит в Совете Федерации от Заксобрания области, а его место в губернаторском кресле в ранге врио занял политик из Свердловской области – справедлировосс Александр Бурков. 9 сентября регион себе выберет нового главу, и не факт, что им станет кандидат от «Справедливой России».

Под предстоящие выборы уже изменили региональное законодательство. Теперь на должность губернатора могут претендовать не только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. В бюллетень можно попасть и без партийного билета. Самовыдвиженцы должны будут собрать 0,5% подписей всех зарегистрированных избирателей и пройти муниципальный фильтр, то есть предоставить 5% подписей депутатов и глав муниципальных образований, поддерживающих их кандидатуры. Те, кто выдвигается от политических партий, обязаны будут пройти лишь через фильтр.

Основной кандидат на пост губернатора области сегодня – справоросс Александр Бурков. Хоть он и не делал официального заявления, политологи считают, что Бурков на выборах сможет обойтись без партии и выступить как «кандидат из народа». Узнать мнение самого Буркова на этот счет не удалось. До конца апреля врио отдыхал, а потом в приемной «Политике Сегодня» заявили, что связаться с ним невозможно.

Кто кого выдвигает

Первый замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов заверил агентство, что партия участвовать в выборах в Омской области будет в любом случае. С Бурковым или без. Эсеры рассматривают разные сценарии: 

«Мы Буркова не бросим, но дальше будем руководствоваться интересами партии. Нам же надо победить», – объяснил Емельянов.

КПРФ до сих пор держит своих кандидатов в тайне. 

«Официального решения пока нет. В скором времени начнем проявляться», – рассказал «Политике Сегодня» первый секретарь Омского областного комитета КПРФ Александр Кравец.

В местных СМИ обсуждаются кандидатуры бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Денисенко и второго секретаря омского обкома КПРФ Андрея Алехина. Кого же из них выдвинет партия – главная интрига предстоящей кампании.

Кто кого выдвигает

Участвовать в выборах планируют и «Коммунисты России». Их региональный лидер Владимир Жуков готов лично составить конкуренцию кандидатам.

С правого фланга желание занять пост губернатора у лидера омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин. Сейчас его карьера на подъеме, а участие в выборах может повысить его узнаваемость.

По центру - пустота. Единороссы заверили, что в случае самовыдвижения Буркова, не будут выставлять кандидата. Но, партийное решение теоретически может оспорить депутат, представляющий Любинский одномандатный округ в Госдуме, Андрей Голушко, заявившись на выборы самовыдвиженцем. В последнее время организовывает встречи с главами и редакторами газет северных районов Омской области.

Кто кого выдвигает

Предложение баллотироваться на пост губернатора приходило и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Предложил главред «Новой газеты – Регион» Георгий Бородянский. Но Ройзман ответил отказом:

«Ни мне, ни тем более Буркову там делать нечего – губернатором должен быть омич». По идее, Ройзман, конечно, прав, но будет тот, кому «тем более делать нечего», – опубликовал в Facebook ответ и комментарий Бородянский.

Кроме Буркова варягов среди вероятных кандидатов нет. Тот же депутат Денисенко, хоть и живет в Москве, но с жителями Омской области работает с 2007 года. 

Кто кого выдвигает

Вероятное самовыдвижение Буркова политологи воспринимают положительно. 

«В нынешних условиях партия – это условность, – объясняет экс-глава департамента региональной политики Управления Президента России по внутренней политике, политолог Андрей Колядин, – Поэтому как вариант – выдвигаться как самовыдвиженец и рассчитывать на все электоральные среды: и партийные, и многоконфессиональные, и религиозные, и возрастные среды, рассчитывать, что за тебя проголосуют все».

Кто кого выдвигает

Но насчет однозначности победы Буркова у экспертов возникают разногласия. 

С одной стороны, не зря партия власти решила поддержать врио Омской области как ставленника президента муниципальными депутатами.

«Ни один его сильный конкурент через муниципальный фильтр не пройдет», – напомнил Колядин.

Исключение - коммунисты. Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний еще в апреле оценивал возможность преодолеть муниципальный фильтр в Омской области для своего кандидата высшим показателем - «уверенно». Компартия располагает в регионе 425 мундепами, это в 1,8 раза больше, чем необходимо, чтобы самостоятельно выдвинуть своего кандидата. Опыт борьбы также дарит надежду на победу. Кандидат от КПРФ Денисенко на губернаторских выборах 2015 года занял второе место с результатом в 28%, пропустив вперед лишь единоросса Назарова (55%). Эсеры в тех выборах не участвовали. 

Популярность коммунистических идей в области подтвердил и результат Грудинина. На президентских выборах в Омской области он получил около 20% голосов - почти в два раза выше, чем в целом по России. Сам Грудинин ранее говорил, что в губернаторы, по крайней мере Подмосковья, не пойдет, потому что муниципальный фильтр КПРФ не пройдет. Но Омская область в случае фильтра является исключением. 

Кто кого выдвигает

Сражаться с любым коммунистом за голоса народа Буркову будет непросто. До сих пор далеко не во всех районах области знают о временном назначении Буркова, считает экс-сотрудник Администрации президента, а ныне профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Не будет так, что он вышел и все за него проголосовали», – уверен он.

Сегодня Омская область – единственный регион, начальник которого – справедливоросс. У эсеров уже был «единственный» губернатор. В 2013 году Константин Ильковский возглавил Забайкальский край, а через три года ему пришлось уйти в отставку. Кремль был крайне недоволен реализацией программы расселения ветхого жилья в его регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Дарья Сохбатова
#кпрф #ср #денисенко #ройзман #омская область #губернаторские выборы #бурков #грудинин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов Россия
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов
Организаторы мероприятия продавали билеты, не согласовав выступление.
17:27   8 Июня 2018
51
Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме Россия

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

17:16   8 Июня 2018
35
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

14:59   8 Июня 2018
777
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

13:22   8 Июня 2018
134
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ