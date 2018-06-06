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20:21   6 Июня 2018
Весь мир
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Российский сенатор: Кто бы не сбил MH17, Украина виновна в том, что не закрыла небо

Российский сенатор: Кто бы не сбил MH17, Украина виновна в том, что не закрыла небо

​​​​​Первый заместитель Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал решение парламента Нидерландов отклонить предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение малайзийского Boeing в Донбассе. 

В среду Джабаров, комментируя решение нидерландских парламентариев снять с Украины ответственность за то, что небо над зоной боевых действий не было закрыто для гражданской авиации, заявил, что оно было принято на почве «весьма агрессивных» настроений в Нидерландах по отношению к Москве. По мнению сенатора, следствие в конце концов установит истинные причины крушения самолета, и тогда, выполнявшие политический заказ политики, почувствуют себя «очень некомфортно».

«Кто бы ни сбил самолет, Украина виновата в том, что не закрыла воздушное пространство. Если снимается вина за это, то говорить дальше не о чем», - отметил сенатор.

Напомним: Boeing 777 малайзийской авиакомпании, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В момент крушения на борту находилось 298 человек – по большей части нидерландские подданные, все они погибли.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #нидерланды #боинг #весь мир #сенатор #джабаров #малайзийский боинг #мh17 #крушениеэ следствие #ответственность украины #небо над донбассом
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