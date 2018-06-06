Бондарев: Россия может производить Ан-124 без Украины

Производство самолетов Ан-124 Россия может осуществлять и без участия украинской стороны, для этого есть Ульяновском авиазавод, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам политика, возможности завода располагают к отладке производства в его стенах: для этого есть все технические и интеллектуальные ресурсы. Он напомнил, что именно на этом заводе в советский период занимались производством сверхтяжёлых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ, включая Ан-124.

Если же возобновление серийного производства самолетов типа Ан-124 действительно произойдет, то аппарат получит другое название, отметил сенатор.

Поскольку современные технологии прогрессируют, то новый бывший Ан-124 превратится в абсолютно новое судно российского производства.

Также Бондарев указал на незаконное использование Киевом российских самолетов Ил-76, Су-25, Су-27 и вертолетов: РФ не давала на это никакого права.

Заявления украинской стороны по поводу Ан-124 вполне укладываются в общую картину воровской политики этого государства, объяснил госдеятель.

Украина намерена утверждает, что Россия не способна самостоятельно собирать данные самолета, чтобы незаконным образом приватизировать права на данную модель, заключил член Совфеда.