Зиничев наградил сотрудников МЧС

Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наградил государственными и ведомственными наградами спасателей и пожарных, проявивших героизм и мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров.

На церемонии награждения Зиничев сказал:

«Ваша профессия — одна из самых благородных. Вы спасаете жизни других, рискуя своими. Я хочу, чтобы гордились этой профессией, а ваши жены и дети гордились вами».

Среди награжденных сотрудники Центра по проведению операций особого риска «Лидер» и Ногинского спасательного центра.