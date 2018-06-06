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Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
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19:59   6 Июня 2018
Россия
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Зиничев наградил сотрудников МЧС

Зиничев наградил сотрудников МЧС

Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наградил государственными и ведомственными наградами спасателей и пожарных, проявивших героизм и мужество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров.

На церемонии награждения Зиничев сказал:

«Ваша профессия — одна из самых благородных. Вы спасаете жизни других, рискуя своими. Я хочу, чтобы гордились этой профессией, а ваши жены и дети гордились вами».

Среди награжденных сотрудники Центра по проведению операций особого риска «Лидер» и Ногинского спасательного центра.

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Автор: Вячеслав Каширин
#мчс #россия #общество #зиничев #награждение
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