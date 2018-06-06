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19:59   6 Июня 2018
Весь мир
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Компания Boeing отказалась поставлять самолеты Ирану

Компания Boeing отказалась поставлять самолеты Ирану

Официальный представитель корпорации Boeing заявил в среду, что компания не станет выполнять подписанные ранее с Ираном контракты на поставку самолетов на сумму порядка 20 миллиардов долларов.

Данное решение, как пояснил представитель компании, связано с решением американского президента Дональда Трампа вывести США из иранской ядерной сделки и намерением ввести в отношении Ирана новые мощные санкции. Слова представителя компании Boeing в среду приводит агентство France Presse.

Также сообщается, что к настоящему моменту Boeing не успел поставить Ирану ни одного самолета, и теперь, за неимением лицензии на торговлю с этой страной, поставки больше не планируются.

Напомним: о выходе США из Соглашения по иранскому атому, заключенного между Ираном и шестью странами-гарантами, американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая текущего 20018 года. Тогда же были анонсированы санкции в отношении Тегерана, по мимо возобновления, отмененных в 2015 году ограничительных мер, Трамп пообещал и новые «мощные» санкции.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #иран #политика #отказ #общество #весь мир #boeing #контракты #ядерная сделка #поставки самолетов
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