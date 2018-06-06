Компания Boeing отказалась поставлять самолеты Ирану

Официальный представитель корпорации Boeing заявил в среду, что компания не станет выполнять подписанные ранее с Ираном контракты на поставку самолетов на сумму порядка 20 миллиардов долларов.

Данное решение, как пояснил представитель компании, связано с решением американского президента Дональда Трампа вывести США из иранской ядерной сделки и намерением ввести в отношении Ирана новые мощные санкции. Слова представителя компании Boeing в среду приводит агентство France Presse.

Также сообщается, что к настоящему моменту Boeing не успел поставить Ирану ни одного самолета, и теперь, за неимением лицензии на торговлю с этой страной, поставки больше не планируются.

Напомним: о выходе США из Соглашения по иранскому атому, заключенного между Ираном и шестью странами-гарантами, американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая текущего 20018 года. Тогда же были анонсированы санкции в отношении Тегерана, по мимо возобновления, отмененных в 2015 году ограничительных мер, Трамп пообещал и новые «мощные» санкции.