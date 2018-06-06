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19:42   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Горсовет Киева пригрозил отключить коммуникации «Нафтогазу»

Горсовет Киева пригрозил отключить коммуникации «Нафтогазу»

Киевский городской совет потребовал от НАК «Нафтогаз Украины» в кратчайшие сроки возобновить горячее водоснабжение столицы. Об этом сообщила пресс-служба Горсовета.

Как передает пресс-служба, в сложившейся ситуации депутаты городского парламента потребовали безотлагательно перезаключить договора с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» по поставкам природного газа. Соответствующий запрос направлен главе НАК Андрею Коболеву. В нем одно единственное требование — в ближайшие сроки восстановить подачу газа, чтобы три тысячи домов получили горячее водоснабжение. Как отметили в Горсовете, под документом подписались депутаты всех фракций.

Горсовет Киева пригрозил отключить коммуникации «Нафтогазу»

Кроме того, заммэра Владимир Прокопов поручил исполнительному органу Киевсовета подготовить обращение к «Нафтогазу» о немедленном заключении соглашения по возобновлению поставок. По словам чиновника, если руководство компании откажется идти на встречу, «то будем прибегать к радикальным действиям».

«Если надо, будем ночевать под «Нафтогазом». Если придется, дойдем до того, что отключим им коммуникации», — заявил Прокопов.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» заявила, что не намерена заключать договора на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» пока город не погасит старые долги. Значительная часть жилых домов в Киевские остается без горячей воды.

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #киев #нафтогаз #ближнее зарубежье #гвс
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