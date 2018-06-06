«Человек шутит»: Кобзон объяснил слова Ефремова о Крымском мосте

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон объяснил, что Михаил Ефремов не всерьез предложил передать Крымский мост Украине.

Напомним, в ходе интервью для youtube-канала блогера Юрия Дудя заслуженный артист РФ Михаил Ефремов заявил, что для примирения с Киевом необходимо отдать мост в Крыму. В связи с этим на артиста обрушилась критика общественности.

Кобзон вступился за него, посчитав, что Ефремов просто пошутил, передает Федеральное агентство новостей. Шум вокруг высказывания парламентарий считает виной журналистов, которые «всегда все передергивают».

«Это самая настоящая шутка!», — убеждал певец автора статьи.

Певец добавил, что предложение Ефремова просто невозможно, это противоречит реальности.

«Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост», — пообещал он.

России не за что расплачиваться с Украиной, поделился мнением госдеятель. Он напомнил, что Крым никто не отнимал-это было воссоединение.

Депутат выразил уверенность в несерьезности заявления Ефремова, иные трактования он назвал глупостью.