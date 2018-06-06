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19:24   6 Июня 2018
Россия
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Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Об этом заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов во время выступления на конференции «"Цифровая индустрия промышленной России - 2018».

Абрамов считает, что войн в будущем не избежать, поскольку существует множество факторов: экономические, перенаселения, дефицит пресной воды и другое. Однако новые войны вероятнее всего будут локальными и противостояние будет вестись при помощи инновационных технологий. Причем стороны конфликта будут минимизировать потери в личном составе и в рядах гражданского населения, подчеркнул он.

Значимость нелетальных средств будет возрастать, ведь благодаря им появится возможность выводить из строя потенциального врага без физического уничтожения. Директор отметил, что уже сейчас имеются наработки боевого применения звукового и лазерного вооружения, а также оружия на базе СВЧ.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #оружие #общество #ростех
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