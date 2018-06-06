Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам

В МИД РФ возмущены политикой Варшавы по сносу памятника воинам Красной армии и польским солдатам в Лукове. Министерство призвало Польшу пресечь «позорную практику».

МИД России удивлен цинизмом, с которым Варшава искажает ход истории Второй мировой войны. Сносом памятника Польша попирает память о солдатах и забывает своих же соотечественников, отдавших жизни за благополучие потомков.

Министерство призвало руководство Польши «одуматься и вспомнить» об обязательствах к РФ и собственному народу. Данную практику еще можно остановить, пока она не нанесла еще больший ущерб отношениям Варшавы и Москвы.