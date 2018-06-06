Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области
Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

 Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области
Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

 Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи
19:28   6 Июня 2018
Россия
78

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

И проблемы расследования преступлений в сфере долевого строительства, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Хабаровске.

По информации ведомства, в ходе оперативного совещания обсудили выявление и расследование преступлений, которые совершили при строительстве космодрома «Восточный». Хабаровская Генпрокуратура наметила план мероприятий, чтобы повысить эффективность оперативно-следственной работы и прокурорского надзора.

Бывшего  директора «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, главбуха Владимира Ашихмина и экс-спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова осудили за злоупотребления при строительстве «Восточного». Они получили от пяти до 12 лет тюремного заключения. Адвокаты обжаловали приговор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#генпрокуратура #хабаровск #восточный #космодром
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
2106
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
2686
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
108
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
68
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины