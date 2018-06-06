Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

И проблемы расследования преступлений в сфере долевого строительства, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Хабаровске.

По информации ведомства, в ходе оперативного совещания обсудили выявление и расследование преступлений, которые совершили при строительстве космодрома «Восточный». Хабаровская Генпрокуратура наметила план мероприятий, чтобы повысить эффективность оперативно-следственной работы и прокурорского надзора.

Бывшего директора «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, главбуха Владимира Ашихмина и экс-спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова осудили за злоупотребления при строительстве «Восточного». Они получили от пяти до 12 лет тюремного заключения. Адвокаты обжаловали приговор.