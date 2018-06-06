Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Обыски проходят в рамках расследования в отношении генерального секретаря Елисейского дворца, одного из помощников президента Франции Эммануэля Макрона — Алексиса Колера. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В минувший понедельник суд Парижа начал расследование в отношении Колера. Причиной стала жалоба антикоррупционной ассоциации Anticor. Ассоциация предъявила Колеру «возможный конфликт интересов» из-за контактов с итальяно-швейцарской компанией-судовладельцем MSC.

Anticor основывается на расследовании портала Mediapart, опубликованном в начале мая. Ассоциация предлагает проверить, существует ли конфликт интересов между Колером, занимающим пост генсекретаря Елисейского дворца, и его семейными связями в MSC.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво ранее отверг обвинения в адрес Колера. Он заявил, что помощник президента всегда соблюдал должную субординацию в отношении с судовладельцем.