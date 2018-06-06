На склонах Эльбруса пропали семеро иностранных альпинистов

Спасатели разыскивают на склонах Эльбруса семерых пропавших альпинистов – граждан Германии, Франции и Польши.

Об этом в среду вечером сообщает ТАСС, приводя заявление Абдуаллаха Гулиева – главы Эльбрусского высокогорного отряда поисковиков-спасателей.

По словам Гулиева, в Эльбрусскую поисково-спасательную службу к настоящему моменту сообщили о семи пропавших иностранцев – плохая видимость на склонах Эльбруса стала причиной того, что заблудились три гражданина Германии, два француза и два поляка. При этом подчеркивается, что заблудившиеся группы перед выходом на альпинистские маршруты не зарегистрировались в МЧС.

На поиски пропавших альпинистов направлена спасательная группа, состоящая из восьми человек.