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19:31   6 Июня 2018
Россия
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На склонах Эльбруса пропали семеро иностранных альпинистов

На склонах Эльбруса пропали семеро иностранных альпинистов

Спасатели разыскивают на склонах Эльбруса семерых пропавших альпинистов – граждан Германии, Франции и Польши.

Об этом в среду вечером сообщает ТАСС, приводя заявление Абдуаллаха Гулиева – главы Эльбрусского высокогорного отряда поисковиков-спасателей.

По словам Гулиева, в Эльбрусскую поисково-спасательную службу к настоящему моменту сообщили о семи пропавших иностранцев – плохая видимость на склонах Эльбруса стала причиной того, что заблудились три гражданина Германии, два француза и два поляка.  При этом подчеркивается, что заблудившиеся группы перед выходом на альпинистские маршруты не зарегистрировались в МЧС.

На поиски пропавших альпинистов направлена спасательная группа, состоящая из восьми человек.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #спасатели #происшествия #чп #поиски #эльбрус #альпинисты #семеро иностранцев #плохая видимость
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