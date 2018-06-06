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19:05   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила в среду, что Киев передал Москве список осужденных граждан РФ, которых украинская сторона готова обменять на арестованных в России украинцев.

Об этом Геращенко написала в среду вечером на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что в список вошли 23 человека. По ее словам, представители России в минских переговорных группах уведомлены о передаче списка соответствующим письмом.

Российский МИД, со своей стороны, отметил, что на данный момент не получал от Украины официального обращения на эту тему.

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Автор: Александр Люблинский
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