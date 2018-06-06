МИД: Доклад БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента РФ показал предвзятость организации

Накануне БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ опубликовало доклад о выборах президента в России.

В российском МИД заявили, что документ только доказал «политическую ангажированность» ведомства. В работе Бюро руководствуется двойными стандартами, формируя мониторинговые комиссии и подводя итоги.

Министерство призвало БДИПЧ пересмотреть подход к работе. Смена политики положительно отразиться на авторитете ведомства.