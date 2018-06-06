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18:55   6 Июня 2018
Россия
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МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

Эксперты QS World University Rankings внесли Московский государственный университет им. М. Ломоносова в сотню лучших вузов мира в своем рейтинге. Ректор МГУ Виктор Садовничий прокомментировал это событие.

«Наш университет вновь улучшил свои позиции. Теперь мы на 90-й позиции в мировом рейтинге. Если же сосчитать все университеты мира, то мы вообще входим в 1% ведущих университетов», — цитирует ректора пресс-служба вуза.

Садовничий добавил, что сотрудники университета реализуют самые масштабные проекты на передовом крае науки, а преподаватели готовят наиболее востребованных работодателями специалистов.

Он отметил, что среди наиболее значимых проектов — реализация исследований в области квантовых технологий, создание банка-депозитария живых систем «Ноев ковчег» , построение супервычислительного комплекса, подготовка  специалистов для космической отрасли, сотрудничество с коллаборацией CERN, LIGO, EXFL и другими.

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

В среду британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) обнародовала глобальный рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings). МГУ — единственным российский вуз, вошедший в топ-100. При этом университет прибавил пять позиций по сравнению с 2017годом, заняв 90-е место. А с 2014 года МГУ поднялся на 30 позиций и продолжает стабильно демонстрировать положительную динамику.

QS проанализировала данные более чем 4000 университетов из 85 стран, после чего ранжировала 1000 вузов. При составлении рейтинга учитывались шесть критериев: авторитетность в области науки, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу учащихся, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных трудов, доля иностранных студентов и преподавателей.

Ранее стало известно, что в этом году по рейтингу аналитиков RAEX МГУ сохранил первое место среди вузов России. Второе и третье места занимают МФТИ и МИФИ. Четвертое, как и в прошлом году, принадлежит СПбГУ. 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #мгу #qs world university rankings
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