Мэй выразила Нетаньяху обеспокоенность в связи с гибелью людей в Газе

Великобританию беспокоит большое число жертв среди протестующих в секторе Газа.

Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в среду своему коллеге из Израиля Биньямину Нетаньяху, который приехал в Лондон для переговоров. При этом Тереза Мэй отметила, что британская сторона «бесспорно» признает право еврейского государства на самозащиту от действий террористических и экстремистских элементов. В то же время, учитывая гибель ста палестинцев и усугубление напряженности в Газе, она выразила надежду на то, что удастся провести переговоры об облегчении сложившийся ситуации.

Заявление Терезы Мэй, сделанное перед началом переговоров с Нетаньяху, передает издание Press Association.

По словам Мэй, она рассчитывает на то, что станет возможным вернуться к тому положению, когда было возможным обсуждать вопрос урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, основываясь на том, что оба государства продолжат существовать.