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19:01   6 Июня 2018
Россия
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РФ выделит Кубе 14 миллионов долларов на подготовку специалистов гражданской обороны

РФ выделит Кубе 14 миллионов долларов на подготовку специалистов гражданской обороны

Российское правительство выделит деньги фонду Международной организации гражданской обороны, сообщил замглавы МЧС РФ Олег Баженов после переговоров с военачальником Никарагуа Рохелио Энрике Флорес Ортисом.

РФ выделит Кубе 14 миллионов долларов на подготовку специалистов гражданской обороны

По его словам, 14 миллионов 500 тысяч долларов (почти 900 миллионов рублей) Москва выделит на реализацию трехлетней программы по оказанию гуманитарного содействия Кубе. Гавана на эти деньги сделает многопрофильный центр подготовки специалистов гражданской обороны из существующего Международного центра гуманитарного разминирования.

Олег Баженов добавил, что в МЦГР обучались никарагуанские специалисты, также в российско-кубинском центре подготавливали пожарных и спасателей. В рамках реализации программы гуманитарного содействия Кубе в Никарагуа создадут модуль ситуационного центра управления кризисными ситуациями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #куба #никарагуа #мцгр
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