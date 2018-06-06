В российско-украинских нет отношениях нет необратимости, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он уверен при смене националистического правительства Киева отношения между странами сразу же наладятся.

По его словам, восстановление отношений невозможно лишь на том историческом отрезке, когда страной руководят националистические силы. Однако политик выразил уверенность, что украинцы сами отвергнут такое правительство. Страну с многонациональным, сложным этническим, конфессиональным, административным устройством национализм погубит.

Косачев напомнил, что после распада СССР россияне предупредили такую возможность и не допустили к власти националистов.

В странах, где националистам удалось придти к руководству зачастую появляется проблема сохранения территориальной целостности, поскольку такая политика разрушает государство изнутри. Именно это сейчас происходит с Украиной, подытожил он.

Председатель уверен, что украинский народ осознает: такая власть противоречит национальным интересам страны и отвергнет ее. Именно тогда диалог между странами будет восстановлен, резюмировал Косачев.