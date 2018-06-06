Канцлер ФРГ не видит возможности для возвращения РФ в G8

Ангела Меркель заявила, что на сегодняшний день вероятности присоединения России к формату G7 не существует. Соответствующее заявление было сделано на выступлении во время «правительственного часа» в бундестаге.

В основе сотрудничества «Большой восьмерки» лежит приверженность нормам международного права. По словам канцлера, Россия была исключена из содружества из-за «вопиющего нарушения международного права», таковым она назвала воссоединения Крыма с Россией.

Однако Меркель напомнила, что Берлин и Москва находятся в постоянном диалоге, а также стороны сотрудничают в формате G7.