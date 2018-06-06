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18:28   6 Июня 2018
Весь мир
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Эстония получила список лиц, которым запрещен въезд в Россию

Эстония получила список лиц, которым запрещен въезд в Россию

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило в среду о получении списка граждан республики, которым запрещен въезд в Россию.

При этом ведомство отметило, что проинформирует лиц, включенных в список, о том, что они больше не могут посещать РФ, но сам список обнародовать не будет. 

Ранее в среду Россия запретила ряду эстонских общественных и политических деятелей, имеющих особенно русофобскую позицию, въезжать на свою территорию.

Данный шаг был предпринят в ответ на то, что Эстония, Литва и Латвия приняли свои собственные так называемые «Списки Магнитского», по аналогии со «актом Магнитского», принятым США в конце 2012 года, которым вводились ограничительные меры в отношении ряда россиян, которые, как считают американские власти, имели отношение к нарушениям прав человека.

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Автор: Александр Люблинский
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