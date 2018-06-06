«Калашников» достиг успехов в наработках самообучающегося оружия — Ростех

Российский концерн «Калашников» (входит в «Ростех») уже имеет определенные наработки по созданию систем с искусственным интеллектом, предполагающих самообучение оружия. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2018» он рассказал, что целесообразность создания систем искусственного интеллекта (ИИ) для военного применения сегодня не вызывает сомнений, и внедрением таковых занимаются все ведущие страны.

«И здесь, конечно, нельзя не отметить наработки концерна «Калашников», который уже достиг определенных успехов в данной сфере», — заявил Абрамов.

Он не уточнил, о каких именно системах вооружения идет речь. Абрамов пояснил, что в настоящее время на вооружении ВС РФ уже стоит большое количество систем, способных работать в автоматическом режиме от момента обнаружения цели до ее уничтожения. Однако, по его словам, эти системы нельзя в полной мере назвать искусственным интеллектом, так как они не являются самообучаемыми, потому что строго следуют алгоритмам разработчиков».