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18:14   6 Июня 2018
Россия
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«Калашников» достиг успехов в наработках самообучающегося оружия — Ростех

«Калашников» достиг успехов в наработках самообучающегося оружия — Ростех

Российский концерн «Калашников» (входит в «Ростех») уже имеет определенные наработки по созданию систем с искусственным интеллектом, предполагающих самообучение оружия. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2018» он рассказал, что целесообразность  создания систем искусственного интеллекта (ИИ) для военного применения сегодня не вызывает сомнений, и внедрением таковых занимаются все ведущие страны.

«И здесь, конечно, нельзя не отметить наработки концерна «Калашников», который уже достиг определенных успехов в данной сфере», — заявил Абрамов.

Он не уточнил, о каких именно системах вооружения идет речь. Абрамов пояснил, что в настоящее время на вооружении ВС РФ уже стоит большое количество систем, способных работать в автоматическом режиме от момента обнаружения цели до ее уничтожения. Однако, по его словам, эти системы нельзя в полной мере назвать искусственным интеллектом, так как они не являются самообучаемыми, потому что строго следуют алгоритмам разработчиков».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #калашников #ростех #искусственный интеллект
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