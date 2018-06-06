Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
18:51   6 Июня 2018
Россия
151

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

И вообще быть скромнее, чтобы граждане не песочили в соцсетях за тягу к роскоши.

 

120 песочниц в Первоуральске (Свердловская область) пообещала наполнить песком руководитель фракции «Единая Россия» местной гордумы Наталья Воробьева. Первые две уже готовы. Снимок с первыми пользователями песочниц она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

«Надеемся, детишки оценят новый песок и будут чаще проводить время на свежем воздухе, лепить куличи и строить замки», - дописала она.

Понравился детям песок или нет, по лицам ребят не понять. Комментаторы записей народной избранницы больше внимания уделили кепкам с символикой партии большинства и шубе депутата.

Узнать подробнее о погоде на Урале и гардеробе, напрямую у народной избранницы у «Политики Сегодня» не вышло. Контакты Воробьевой в открытом доступе отсутствуют, а в приемной местного отделения партии не поднимают трубку. Помочь с контактом не смогла и дочь депутата - владелица местного салона красоты.

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат Госдумы от ЕР Лев Ковпак – уроженец Первоуральска – в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что с Воробьевой знаком, но стремления к роскоши у сопартийца ранее не заметил.

«Прекрасно, - смеется Ковпак, выслушав описание мизансцены. – Я, конечно, ее знаю, так как родился и вырос в Первоуральске, но, честно говоря, никогда не замечал за ней, что у нее есть какое-то большое желание к роскоши. Не видел, но считаю, что вести нужно себя скромнее. Сейчас не то время, чтобы хвастаться».

Хоть народная избранница и не привыкла кичиться материальными благами, как уверяет коллега, доход Воробьевой по меркам средней российской семьи весьма приличный. За 2017 год она заработала 2 миллиона 600 тысяч рублей, согласно декларации. Владеет автомобилем Toyota Land Cruzer. У супруга в собственности четыре квартиры общей площадью 173 квадратных метра, три гаражных бокса, а также два автомобиля – Fiat Ducato и Volvo FL 618.

Погода в Первоуральске 6 июня дождливая, но теплая  - плюс 17 по Цельсию. Как обещают синоптики, солнце выйдет из-за туч лишь к концу недели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#депутаты #единая россия #первоуральск #наталья воробьева #шиншилла
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
1035
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
151
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
62
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
67
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины