Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

И вообще быть скромнее, чтобы граждане не песочили в соцсетях за тягу к роскоши.

120 песочниц в Первоуральске (Свердловская область) пообещала наполнить песком руководитель фракции «Единая Россия» местной гордумы Наталья Воробьева. Первые две уже готовы. Снимок с первыми пользователями песочниц она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

«Надеемся, детишки оценят новый песок и будут чаще проводить время на свежем воздухе, лепить куличи и строить замки», - дописала она.

Понравился детям песок или нет, по лицам ребят не понять. Комментаторы записей народной избранницы больше внимания уделили кепкам с символикой партии большинства и шубе депутата.

Узнать подробнее о погоде на Урале и гардеробе, напрямую у народной избранницы у «Политики Сегодня» не вышло. Контакты Воробьевой в открытом доступе отсутствуют, а в приемной местного отделения партии не поднимают трубку. Помочь с контактом не смогла и дочь депутата - владелица местного салона красоты.

Депутат Госдумы от ЕР Лев Ковпак – уроженец Первоуральска – в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что с Воробьевой знаком, но стремления к роскоши у сопартийца ранее не заметил.

«Прекрасно, - смеется Ковпак, выслушав описание мизансцены. – Я, конечно, ее знаю, так как родился и вырос в Первоуральске, но, честно говоря, никогда не замечал за ней, что у нее есть какое-то большое желание к роскоши. Не видел, но считаю, что вести нужно себя скромнее. Сейчас не то время, чтобы хвастаться».

Хоть народная избранница и не привыкла кичиться материальными благами, как уверяет коллега, доход Воробьевой по меркам средней российской семьи весьма приличный. За 2017 год она заработала 2 миллиона 600 тысяч рублей, согласно декларации. Владеет автомобилем Toyota Land Cruzer. У супруга в собственности четыре квартиры общей площадью 173 квадратных метра, три гаражных бокса, а также два автомобиля – Fiat Ducato и Volvo FL 618.

Погода в Первоуральске 6 июня дождливая, но теплая - плюс 17 по Цельсию. Как обещают синоптики, солнце выйдет из-за туч лишь к концу недели.