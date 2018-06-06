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18:15   6 Июня 2018
Россия
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Жителей Подмосковья ждут заморозки

Жителей Подмосковья ждут заморозки

МЧС предупредило жителей Московской области о заморозках 7 июня. Ведомство призывает аккуратнее переходить улицы и дороги.

В ночные часы 7 июня температура в регионе опустится до 2—0 градусов, сообщает управление МЧС России по Московской области.

Центр погоды «Фобос» подчеркивает, что отрицательная температура будет на севере и востоке Подмосковья, а также в Черустях. 

Ведомство призвало пешеходов осторожнее переходить улицы, а водителям соблюдать правила дорожного движения, ездить медленнее, избегать перестроений и обгонов.

 

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Автор: Надежда Егорова
#мчс #подмосковье #заморозки
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