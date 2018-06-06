Жителей Подмосковья ждут заморозки

МЧС предупредило жителей Московской области о заморозках 7 июня. Ведомство призывает аккуратнее переходить улицы и дороги.

В ночные часы 7 июня температура в регионе опустится до 2—0 градусов, сообщает управление МЧС России по Московской области.

Центр погоды «Фобос» подчеркивает, что отрицательная температура будет на севере и востоке Подмосковья, а также в Черустях.

Ведомство призвало пешеходов осторожнее переходить улицы, а водителям соблюдать правила дорожного движения, ездить медленнее, избегать перестроений и обгонов.