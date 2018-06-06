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 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

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17:57   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Уголовное преследование за коллаборационизм должно применяться только к руководству самопровозглашенных ДНР и ЛНР, тем, кто воевал против ВСУ и Нацгварди, и к совершившим тяжкие преступления. Об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Также он считает необходимым ввести законодательную норму, запрещающую гражданам, признанным судом коллаборантами, баллотироваться на выборах, занимать должности в органах власти и местного самоуправления, поступать на госслужбу.

При этом Аваков предложил проводить «специальную проверку» жителей Донбасса на причастность к боевым действиям, участие в политической жизни самопровозглашенных республик, содействие местным властям. Если они не были замечены в этом, то имеют право на получение нового украинского паспорта и получат все права гражданина Украины.

Ранее ряд депутатов внесли на рассмотрение парламента Украины проект закона, предполагающего введение ответственности за коллаборационизм. Коллаборационистами названы, в частности, лица, «сотрудничающие с РФ», а также «ведущие информационно-психологическую и торгово-экономическую войну» против Украины.

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Автор: Вячеслав Каширин
#днр #лнр #политика #ближнее зарубежье #аваков #коллаборационизм
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