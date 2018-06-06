Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии об антироссийских санкциях

Призыв австрийского политика Хайнц-Кристиана Штраха нормализовать диалог ЕС с Москвой, возможно, представили не совсем точно, сказал 63-летний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Вице-канцлер Штрах в интервью австрийской газете Österreich заявил о необходимости прекратить «эти мучительные» антироссийские санкции и наладить как политические, так и экономические отношения с РФ. Жан-Клод ответил, что еще раз обсудил этот вопрос с канцлером и вице-канцлером Австрии.

«У меня впечатление, что некоторые высказывания Штраха представили не очень точным образом», — заключил глава Еврокомиссии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц добавил, что Вена вступает в председательство в Евросоюзе в «сложное время». По его словам, Австрия хочет не только снизить напряженность между Югом и Севером, Востоком и Западом, но и укрепить командный дух внутри ЕС.