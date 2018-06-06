Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах

Ростех: Лазеры, СВЧ- и звуковое оружие получат широкое применение в новых войнах
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
18:18   6 Июня 2018
Весь мир
41

Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии об антироссийских санкциях

Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии об антироссийских санкциях

Призыв австрийского политика Хайнц-Кристиана Штраха нормализовать диалог ЕС с Москвой, возможно, представили не совсем точно, сказал 63-летний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии об антироссийских санкциях

Вице-канцлер Штрах в интервью австрийской газете Österreich заявил о необходимости прекратить «эти мучительные» антироссийские санкции и наладить как политические, так и экономические отношения с РФ. Жан-Клод ответил, что еще раз обсудил этот вопрос с канцлером и вице-канцлером Австрии.

«У меня впечатление, что некоторые высказывания Штраха представили не очень точным образом», — заключил глава Еврокомиссии.

Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии об антироссийских санкциях

Канцлер Австрии Себастьян Курц добавил, что Вена вступает в председательство в Евросоюзе в «сложное время». По его словам, Австрия хочет не только снизить напряженность между Югом и Севером, Востоком и Западом, но и укрепить командный дух внутри ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #австрия #еврокомиссия #юнкер #курц #штрах
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
1035
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
152
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
62
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
67
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины