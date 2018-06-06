Пожар в здании московского Дома педагогической книги локализовали

Пожарные локализовали вспыхнувший огонь на территории 50 квадратных метров в здании Дома педагогической книги, которое располагается в центре Москвы.

До этого СМИ сообщали, что в службу спасения поступило сообщение о возгорании по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7, корпус 5. Прибывшие на указанное место сотрудники МЧС передали, что кровля здания дымится.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован около половины шестого вечера, сообщает в Twitter МЧС.