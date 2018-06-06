День России в Москве отпразднуют в парках, а не на Тверской
С просьбой о переносе места празднования выступила Международная федерация футбола (FIFA). Об этом сообщил глава московского департамента торговли Алексей Немерюк.
Мероприятия на праздник пройдут как в столице, так и других городах России. При переносе в Москве с Тверской праздничная программа не пострадает, пишет агентство «Москва».
Программа пройдет в нескольких парках. Перед россиянами выступят коллективы нескольких театров из разных городов.