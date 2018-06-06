Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5—2%

Новый экономический прогноз регулятор изложил в докладе «Основные направления развития финансового рынка России на 2019—2021 годы».

Темпы прироста в 1,5-2% окажут сдерживающий эффект на субъекты экономике, а том числе на предъявление спроса на финансовые услуги и на возможность осуществления сбережений.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал, что ведомство понизило прогноз роста ВВП России в текущем году с 2,1% до диапазона 1,6%-2%

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 1,7%.