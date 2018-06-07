Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2018 году пройдет уже 16-й раз. Как разузнали СМИ, в этом году ее формат существенно изменится: гостей в студии не будет, предусмотрен сектор для волонтеров, помогавших в подготовке «линии», а глава государства, получив жалобу, тут же сможет связаться с губернатором того или иного региона или с членами правительства.

На утро четверга президенту поступило свыше 1,5 миллиона вопросов. ИА «Политика сегодня» вспомнило самые-самые за предыдущие 15 «прямых линий».

1. Самый первый вопрос

Первый эфир «Прямой линии» состоялся 24 декабря 2001 года. Тогда в студии находился Путин и двое ведущих: Екатерина Андреева и Сергей Брилев. Самый первый вопрос президенту поступил из Владивостока. Преподаватель местной школы искусств пожаловался на рост цен за тепло и свет в регионе. Путин рассказал о программе по энергетическому снабжению Дальнего Востока, строительстве гидроэлектростанций и заявил, что «рост доходов населения, конечно, должен опережать рост тарифов и цен».

2. Самая быстрая реакция на вопрос.

Таких примеров немало. Так, в 2001 году жительница хутора Казачие-Малеванный спросила у президента, когда же в их хутор проведут магистральный газ. Через полчаса на столе у Путина появилось сообщение из «Газпрома» о том, что газ в населенном пункте появится в январе 2002 года.

В том же 2001 году школьник из города Усть-Кут Иркутской области пожаловался на отмену занятий из-за холодных классов в школе. Владимир Путин заверил мальчика, что губернатор слышит этот разговор и восстановит работу учебных учреждений. Уже на следующий день вице-глава региона заявил, что школы начнут отапливать, через некоторое время мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку.

«Прямая линия» в 2016 году началась с жалобы жителей Омска на отвратительные дороги. Не прошло и часа, как ведущая зачитала сообщение от омских чиновников, которые пообещали к первому мая починить 21 дорогу. После передачи омичи рассказывали, что в тот же день на дорогах появилась техника и начался ремонт.

3. Самый американский вопрос.

В 2017 году житель Аризоны Джереми Боулинг записал видеообращение к Путину, в котором пожаловался на «бешеную русофобию» в США и попросил совета у президента РФ, как объяснить американцам, что Россия не враг. Путин ответил, что Россия не считает США врагом, а русофобия — результат внутриполитической борьбы. При этом он отказался что-либо советовать и выразил надежду на то, что отношения между государствами наладятся.

4. Вопрос, ставший самым мощным карьерным трамплином.

В 2011 году начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских от лица всех рабочих поблагодарил Путина за то, что приезжал на завод и теперь предприятие обеспечено заказами, а его работники имеют стабильную зарплату. Митинги, которые в то время прокатились по Москве, Холманский назвал угрозой стабильности и заявил, что «мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, в рамках закона, разумеется». После «прямой линии» Игорь Холманских стал доверенным лицом кандидата Владимира Путина на выборах 2012 года. А вскоре занял пост полномочного президента РФ в Уральском федеральном округе. Этот пост он занимает до настоящего времени.

5. Самый рискованный вопрос, который чуть не стоил карьеры, прозвучал в 2010 году от доктора из Иваново Ивана Хренова. Он рассказал президенту, что во время его визита в местную больницу там устроили показуху: привезли оборудование, которое потом демонтировали, медсестрам велели называть завышенную зарплату. После эфира доктора несколько раз вызывали в прокуратуру, местные власти грозили подать в суд за клевету. Сам врач рассказывал, что ему потом лично звонил Путин и обещал не дать в обиду. Затем его пригласил на стажировку в московскую клинику доктор Леонид Рошаль. Сейчас Хренов — один из самых популярных врачей у себя в Иванове.

6. Самый личный вопрос.

В 2014 году дозвонившаяся на «прямую линию» телезрительница спросила у главы государства, когда россияне увидят первую леди. За год до этого Владимир и Людмила Путины объявили о разводе после 30 лет совместной жизни. Президент с юмором ответил:

«Вы знаете, что мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, надо выдать замуж, а потом я о себе подумаю».

7. Самый «желтый» вопрос

В 2001 года жительница Костромской области спросила президента, а нет ли у него двойника, посольку в таком темпе работать невозможно. Путин категорически отверг такое предположение:

«Двойников у меня, конечно, нет. Это все сказки»

Эта тема периодически появляется в «желтой прессе».

8. Самый гастрономический вопрос

В 2016 году Владимиру Путину задавали блиц от детей. В частности, спросили, заставляли ли его есть каши в детстве. Путин ответил, что его никогда не заставляли делать то, чего он не хочет. Но признался, что с возрастом полюбил каши.

«Что касается каш, я их с удовольствием ем каждый день, по утрам. И сегодня тоже ел — перловую», — сказал президент РФ и добавил, — чем меньше зубов, тем больше любишь кашу».

9. Самый сказочный вопрос

В 2008 году «прямая линия» проходила 4 декабря. Путину дозвонилась девятилетняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй. Она рассказала, что с сестрой мечтают о сказочных платьях на Новый год.

«Дядя Володя! Скоро Новый год. Живем на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья. Я хочу у вас попросить платье, как у Золушки. Станьте добрым волшебником на Новый год», — сказала девочка.

«Дашенька, я услышал тебя. Я приглашаю тебя и твою сестру, да и бабушку — всех вместе — на Новый год в Москву, на одну из елок. А с подарками мы здесь разберемся», — ответил Владимир Владимирович.

Семья Варфоломеевых побывала не только в Кремле на елке. Их Владимир Путин пригласил к себе на чай в Новоогарево.

10. Самый лингвистический вопрос

В 2016 году Путина спросили, ругается ли он матом. Президент честно ответил, что бывает такое, но ругается только на себя:

«Бывает. На себя только. В России есть такой грех, отмолим».

Самое искреннее пожелание.

Его написала в 2016 году 70-летняя Зинаида Федоровна Строкова, жительница поселка Магдагачииз Амурской области. Пенсионерка отправила SMS. Путин увидел сообщение, которое транслировалось в студии по бегущей строке и именно им закончил ту «прямую линию».