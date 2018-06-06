Порошенко и премьер Канады обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в среду, 6 июня.

Порошенко проинформировал канадского политика о ситуации на востоке Украины и обсудил с Трюдо ввод миротворцев ООН в Донбасс. Президент Украины подчеркнул, что в регионе необходимо развернуть миротворческую миссию под эгидой ООН.

Петр Алексеевич напомнил, что Киев модернизирует украинскую армию. До конца 2018 года в стране планируют построить 184 общежития для военных. Порошенко добавил, что 177 общежитий прошли государственную экспертизу.