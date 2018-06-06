Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам

Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам

Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
17:47   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
59

Порошенко и премьер Канады обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

Порошенко и премьер Канады обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в среду, 6 июня.

Порошенко проинформировал канадского политика о ситуации на востоке Украины и обсудил с Трюдо ввод миротворцев ООН в Донбасс. Президент Украины подчеркнул, что в регионе необходимо развернуть миротворческую миссию под эгидой ООН.

Порошенко и премьер Канады обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

Петр Алексеевич напомнил, что Киев модернизирует украинскую армию. До конца 2018 года в стране планируют построить 184 общежития для военных. Порошенко добавил, что 177 общежитий прошли государственную экспертизу. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #донбасс #украина #канада #общество #джастин трюдо
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
1035
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
155
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
62
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
67
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины