СБУ разместила в Херсоне билборды с фотографиями «предателей»

Помимо фотокарточек опубликованы личные данные украинцев. Билборды установлены в Херсоне. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На щите написано, что гражданин Украины «предал народ и работает на оккупантов». Также размещены адреса проживания и информация о семье.

Журавко также фигурирует на одном из билбордов. Экс-депутат не расстроился и попутно раскритиковал СБУ. По его словам, ведомство каждый год выпускает брошюру, в которой уверяет, что для Украины Гитлер был лучше Сталина.

Журналисты канала «Магнолия ТВ» провели расследование, выяснив, что акция действительно принадлежит СБУ. Сотрудники госоргана считают ее «провомерной».