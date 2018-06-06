СК отменил постановление о признании миллиардов Захарченко вещдоками

Изъятая при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко валюта — девять миллиардов в переводе на рубли — перестала быть вещественным доказательством по делу о взятках. Об этом говорится в постановлении следствия, копией которого располагает РИА Новости.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко подтвердил агентству достоверность документа. Ознакомиться с постановлением СК защита смогла во время изучения материалов дела, допуска к которым ранее не имела. Адвокат также отметил, что все изъятые деньги по решению суда будут оставаться под арестом до октября. Генпрокуратура пока не прокомментировала решение СК.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко ранее курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее его обвинили еще в ряде эпизодов взяточничества.

Огромный общественный резонанс дело получило после того, как стало известно о деньгах, которые были найдены во время обысков по местам жительства членов семьи. В квартире родителей офицера следователи обнаружили 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей. В квартире сестры подсудимого изъято 124 миллиона долларов, почти 1,5 миллиона евро и 340 миллионов рублей, а также полукилограммовый слиток золота.