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17:24   6 Июня 2018
Политика
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Комитет Рады поддержал идею запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине‍

Комитет Рады поддержал идею запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине‍

Депутат Верховной рады Украины, первый замглавы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова поддержала постановление о запрете трансляции матчей чемпионата мира по футболу на Украине.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет поддержал проект запрета трансляции мундиаля. Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем», — написала Червакова в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от посещения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мировое первенство по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины участвовать в чемпионате мира не будет.  

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Автор: Надежда Егорова
#украина #чм #чм2018 #червакова
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