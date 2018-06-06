Комитет Рады поддержал идею запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине‍

Депутат Верховной рады Украины, первый замглавы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова поддержала постановление о запрете трансляции матчей чемпионата мира по футболу на Украине.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет поддержал проект запрета трансляции мундиаля. Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем», — написала Червакова в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от посещения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мировое первенство по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины участвовать в чемпионате мира не будет.