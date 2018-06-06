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Украина направила России список граждан, которых готова обменять

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17:27   6 Июня 2018
Россия
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Рогозин возвращает в Роскосмос профессионалов

Рогозин возвращает в Роскосмос профессионалов

Изменения в руководстве государственной корпорации носят «точечный характер», отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, кадровые изменения произойдут после «глубокого обсуждения». Рогозин добавил, что действует по поручению российского лидера Владимира Путина, который сказал сформировать компетентную команду в «Роскосмосе» и вернуть в космическую отрасль профессионалов.

Рогозин возвращает в Роскосмос профессионалов

В пятницу, 1 июня, Дмитрий Олегович назначил конструктора космической техники Николая Севостьянова исполняющим обязанности первого замгендиректора  «Роскосмоса». В четверг, 31 мая, Рано Джураева уволилась с поста генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #рогозин #роскосмос
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