Порошенко: От патриотичности украинских журналистов зависит победа над Россией

Президент Украины Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником. При этом он отметил, что от их профессионализма и патриотичности в значительной мере зависит приближение победы Украины над агрессором». Текст поздравления глава государства разместил в Facebook.

По словам Порошенко, он благодарен каждому, «кто несет обществу слово правды». Президент пожелал журналистам неутомимой энергии, несокрушимости духа, мира и процветания.

Как отмечает интернет-портал «Новороссия», в конце 2017 года ведущую украинского телеканала NewsOne уволили с работы за критику украинского лидера в прямом эфире. С начла 2017 года Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 85 случаев избиения представителей СМИ.

В апреле «Репортеры без границ» обнародовали новый рейтинг свободы слова. Украина оказалась 102 месте из 180 возможных, опустившись ниже Монголии, Сьерра-Леоне, Кении, Киргизии и Мадагаскара.

В мае украинский олигарх игроь Коломойский заявил, что президент стремится взять контроль над всеми телеканалами в стране. Тогда же украинское командование призвало СМИ и блогосферу не освещать события в Донбассе. По мнению украинских военных, утечка информации из района проведения «ООС» может повредить операции, стать причиной поражения и повлечь потери среди военнослужащих.

2 июня генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что профессиональная журналистика совершенно не совместима с жизнью современного киевского режима.