Минфин отказался увеличивать госрасходы на фоне дорожающей нефти

Минфин не станет смягчать бюджетное правило, не позволяющее дополнительных нефтегазовых доходов сверх цены отсечения в 40 долларов за баррель нефти, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

По его словам, корректировка бюджетного правила приведет к снижению предсказуемости макроэкономических прогнозов для бизнеса, а также поставит под угрозу низкие темпы инфляции и ухудшит инвестиционные проекты.

Чиновник добавил, что ведомство не намерено брать дополнительные займы сверх трех триллионов рублей, в период 2019-2024 года, которые нужны для формирования нового фонда инфраструктуры. Таким образом, объем займа увеличится в среднем на 0,5 триллионов рублей ежегодно.