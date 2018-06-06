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17:03   6 Июня 2018
Россия
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Минфин отказался увеличивать госрасходы на фоне дорожающей нефти

Минфин отказался увеличивать госрасходы на фоне дорожающей нефти

Минфин не станет смягчать бюджетное правило, не позволяющее дополнительных нефтегазовых доходов сверх цены отсечения в 40 долларов за баррель нефти, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

По его словам, корректировка бюджетного правила приведет к снижению предсказуемости макроэкономических прогнозов для бизнеса, а также поставит под угрозу низкие темпы инфляции и ухудшит инвестиционные проекты. 

Чиновник добавил, что ведомство не намерено брать дополнительные займы сверх трех триллионов рублей, в период 2019-2024 года, которые нужны для формирования нового фонда инфраструктуры. Таким образом, объем займа увеличится в среднем на 0,5 триллионов рублей ежегодно. 

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Автор: Надежда Егорова
#минфин #бюджетное правило #колычев
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