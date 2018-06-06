Бензин опять подорожал

За неделю с 29 мая по 4 июня цены на бензин выросли на 1,4 процента, а на дизельное топливо — на 1,2 процента, передает Росстат.

Цены на нефтепродукты резко возрастают. В апреле 2018 года российские производители подняли цены на бензин на 13 процентов в сравнении с мартом. В мае цена на бензин превысила 41 рубль за литр, отметили в Федеральной службе госстатистики.

Правительство старается стабилизировать цены, поэтому с 1 июня снизились на три тысячи рублей акцизы на бензин и на дизельное топливо на две тысячи рублей. Также власти договорились с нефтяными компаниями зафиксировать цены на уровне 30 мая 2018 года.