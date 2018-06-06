Россия вошла в десятку наиболее воинственных стран мира

Россия в 2017 году опустилась на одну позицию в «Глобальном индексе миролюбия», попав в десятку наименее миролюбивых стран, следует из рейтинга международного Института экономики и мира.

В рейтинг попали 163 государства. Россия заняла 154 место. Внизу списка расположились Южный Судан, Афганистан и Сирия.

Самой миролюбивой страной признана Исландия. В тройку лидеров также вошли Новая Зеландия и Австрия. Страны Совета безопасности ООН расположились примерно в середине списка: Великобритания находится на 57 позиции, Франция — но 61, Китай — на 112, США — на 121.

По мнению экспертов, политическая ситуация в мире сейчас — наименее мирная за последние 10 лет.