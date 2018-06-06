Медики: Комбат «Спарты» находится в стабильно тяжелом состоянии после ДТП

Сотрудники реанимации, в которую попал глава батальона ДНР «Спарта» Владимир Жога, сообщили, что пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии после серии сложных операций.

Командующего госпитализировали во вторник, 5 июня, сообщил врач Дмитрий Степанюк. По его словам, у пострадавшего было множество травм, похожих на последствия дорожной аварии. Медики провели серию сложных операций, Жога до сих пор находится в реанимации.

Степанюк рассказал, что больной получает необходимую медпомощь.

«Спарта» появилась в 2014 году, ранее батальон выступал под началом Арсена Павлова, который в 2016 году при взрыве в кабине лифта в собственном доме. Жители ДНР уверены, что Павлов стал жертвой спецслужб Украины, которые организовали данный теракт. После командующим стал Жога. Спартанцы защищали Донецкий аэропорт и отстаивали Славянск, добровольцы участвовали в обороне Иловайска и Дебальцево.