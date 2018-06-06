Россию призвали отменить решение Россельхознадзора по молочной продукции Белоруссии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила соответствующее требование в кабинет министров РФ, пишет издание БелТА.

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз белорусской молочной продукции в Россию. Член ЕЭК Валерий Корешков считает такое решение неправомерным.

Москва нарушает пятый пункт статьи 58 раздела 11 Договора о ЕАЭС, считает специалист. Согласно документу, страны-участницы могут ввести временные ветеринарные или санитарные меры при наличии угрозы «эпизоотическому благополучию» принимающему государству.